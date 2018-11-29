Покаявшаяся за войну-2008 Зурабишвили победила в Грузии

В Грузии проходят президентские выборы. Согласно последним данным местного Центризбиркома, лидирует в гонке независимый кандидат в президенты страны Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году во Франции, в Париже. Родители избранного президента Грузии — политические эмигранты. Они вынуждены были покинуть родную Грузию в далеком 1921 году. В чужой стране Саломе Зурабишвили не затерялась — получив высшее образование, она долгое время работала в Министерстве иностранных дел Франции.
Саломе Зурабишвили запомнилась тем, что раскритиковала вооруженный конфликт в Южной Осетии. Женщина подчеркнула, что Россия начала войну против Грузии еще целых сто лет назад, но именно Тбилиси в 2008 году вновь возродил конфликт. Новоиспеченный президент придерживается мнения, что, развязав войну с Осетией и Абхазией, Грузия начала войну со своим собственным народом.
Саломе Зурабишвили заявила, что на посту президента Грузии она сделает все возможное, чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось. Она выразила надежду, что в ее силах сделать Грузию "сплоченной, спокойной и стабильной".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другой кандидат в президенты Грузии, Зураб Джапаридзе, раздавал в самом центре Тбилиси всем желающим наркотики. Джапаридзе заявил, что-то, чем он занимается — уголовно наказуемое деяние. Но это неправильно, считает он.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, Россия для Грузии — "друг и враг одновременно".
Фото: flickr. com/ Vladimer Shioshvili
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