Северокорейская пресса не стала публиковать критические статьи в отношении США по случаю отмечаемой годовщины начала Корейской войны.
Как пишет Kyodo, проанализировавшее статьи газеты "Нодон синмун", последние просто выпустили сразу несколько материалов, посвященных дате начала войны.
При этом в материалах говорится о воевавших солдатах и сражениях, в которых они участвовали.
Что характерно, СМИ КНДР не упоминали США напрямую и избегали используемых обычно выражений, таких как "американские империалисты", "враги" и "агрессия". В предыдущие годы статьи с подобным содержанием были характерны для публикации по случаю этой даты.
Аналитики издания отмечают, что подобная тенденция связана с нежеланием нарушать атмосферу налаживания контактов между Пхеньяном и Вашингтоном.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Северной Корее "оплошало" Центральное телеграфное агентство, не упомянув слов Ким Чен Ына о возможном отказе от ядерного оружия. Об этом северокорейский лидер упомянул во время визита в Китай, пишет "Синьхуа".
"Следуя заветам председателя Ким Ир Сена и генерального секретаря Ким Чен Ира, мы стремимся к денуклеаризации полуострова, это наша неизменная позиция", - сказал Ким Чен Ын.
Китайское агентство написало, что Ким Чен Ын в очередной раз отметил, что Пхеньян "решит вопрос денуклеаризации", как только Южная Корея и США "доброжелательно отреагируют на усилия Северной Кореи, создадут атмосферу мира и стабильности, будут делать поступательные и синхронные шаги для достижения мира".
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