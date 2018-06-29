Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

После вылета с ЧМ в Германии заговорили о "преступлениях России"

Мир

Немецкие средства массовой информации наперебой трубят о том, что чемпионат мира по футболу — отличный отвлекающий маневр. Так, в частности, немецкое издание Bild заявило, что посредством мундиаля глава Российской Федерации скрывает свою "жестокую войну на территории Сирии".

Немецкие СМИ: чемпионат мира призван отвлечь внимание общественности от преступлений России. 388835.jpeg
Фото: flickr.com

Интересно, что к данной теме вернулись сразу же после того, как стал окончательно ясен провальный итог выступления сборной Германии на чемпионате мира.

Так, авторы немецкого издания акцентируют внимание на том, что последние две недели все внимание человечества приковано к проходящему в России чемпионату мира по футболу. И, по их мнению, это помогает скрыть то, что Владимир Путин наращивает военную мощь в Сирии. Авторы статьи указывают на то, что действия российского лидера неминуемо повлекут за собой гибель мирного населения.

Немецкие журналисты заявляют, например, что военно-воздушные силы Российской Федерации совместно с проправительственными сирийскими войсками участвуют в наступлении на южные территории страны. Издание указывает, что на данной территории проживают около полумиллиона мирных граждан, уберечь которых от авиаудара не представляется возможным.

Авторы статьи заявляют, что, по сообщениям дислоцирующихся в Сирии организаций по оказанию помощи, уже около ста тысяч сирийцев поспешили укрыться в направлении границ Израиля и Иордании. Bild заявляет также, что по данным местных координационных комитетов, в результате российских воздушных ударов за минувшие сутки уже якобы погибли два десятка мирных граждан.

Айхам Аль-Зоби, заместитель председателя немецкого отделения местной организации помощи UOSSM, заявил немецкому изданию, что нет никакого сомнения в том, что в авиаударах участвуют российские самолеты. Также Аль-Зоби заявил, что их разрушительная мощь в разы выше, чем у самолетов сирийского правительства.

По словам Айхам Аль-Зоби, за последние восемь дней были обстреляны пять медицинских учреждений. Три сотрудника его благотворительной организации были убиты. Аль-Зоби, работающий в Германии практикующим кардиологом, заявил, что атаки являются "целенаправленной бомбежкой, которая является стратегией российской стороны".

Читайте также:

Кто расхватает "пряники" с сирийского стола

Названа худшая команда чемпионата мира по футболу Названа худшая команда чемпионата мира по футболу

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Сирия ждет российские войска
Темы ЧМ-2018 Сирия война Россия Германия чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
КриптоПравда
Михаил Сенаторов: "Не поддавайтесь на провокации Центрального Банка"
Мир
Как США сами себя изолировали
Политика
Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ
Читательский топ
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Ученые официально предупредили о конце света
Новости Все >
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Бытовые предметы могут быть опасны для здоровья
Канадские ученые создали плащ-невидимку
После вылета с ЧМ в Германии заговорили о "преступлениях России"
С 1 июля в России повысятся коммунальные тарифы
В Москве оценили возможность столкновения с США в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Политика
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Любовь Степушова Олигархи выдвигают Тимошенко править страной Любовь Степушова Соломон Соловьев Кто в ответе за тех, кого приручили Соломон Соловьев Игорь Буккер Где в Европе находится очаг паразитов? Игорь Буккер
Комментарии
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
В Москве оценили возможность столкновения с США в Сирии
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
С 1 июля в России повысятся коммунальные тарифы
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?
Агония: как "Яблоко" уходит в историю прямо сейчас
Ельцин спас Россию одним договором
Крым посмеялся над "оловянными" учениями Украины
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Индия и США обсудят санкции против России
Почему Ротшильды финансируют войны?
Номер мобильного могут приравнять к паспорту
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Ученые официально предупредили о конце света
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Олигархи выдвигаютТимошенко править страной
В США перехвачен сигнал к началу ядерной войны
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
Как США сами себя изолировали

Почему G7 стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Как США сами себя изолировали
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался