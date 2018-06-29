После вылета с ЧМ в Германии заговорили о "преступлениях России"

Немецкие средства массовой информации наперебой трубят о том, что чемпионат мира по футболу — отличный отвлекающий маневр. Так, в частности, немецкое издание Bild заявило, что посредством мундиаля глава Российской Федерации скрывает свою "жестокую войну на территории Сирии".

Фото: flickr.com

Интересно, что к данной теме вернулись сразу же после того, как стал окончательно ясен провальный итог выступления сборной Германии на чемпионате мира.

Так, авторы немецкого издания акцентируют внимание на том, что последние две недели все внимание человечества приковано к проходящему в России чемпионату мира по футболу. И, по их мнению, это помогает скрыть то, что Владимир Путин наращивает военную мощь в Сирии. Авторы статьи указывают на то, что действия российского лидера неминуемо повлекут за собой гибель мирного населения.

Немецкие журналисты заявляют, например, что военно-воздушные силы Российской Федерации совместно с проправительственными сирийскими войсками участвуют в наступлении на южные территории страны. Издание указывает, что на данной территории проживают около полумиллиона мирных граждан, уберечь которых от авиаудара не представляется возможным.

Авторы статьи заявляют, что, по сообщениям дислоцирующихся в Сирии организаций по оказанию помощи, уже около ста тысяч сирийцев поспешили укрыться в направлении границ Израиля и Иордании. Bild заявляет также, что по данным местных координационных комитетов, в результате российских воздушных ударов за минувшие сутки уже якобы погибли два десятка мирных граждан.

Айхам Аль-Зоби, заместитель председателя немецкого отделения местной организации помощи UOSSM, заявил немецкому изданию, что нет никакого сомнения в том, что в авиаударах участвуют российские самолеты. Также Аль-Зоби заявил, что их разрушительная мощь в разы выше, чем у самолетов сирийского правительства.

По словам Айхам Аль-Зоби, за последние восемь дней были обстреляны пять медицинских учреждений. Три сотрудника его благотворительной организации были убиты. Аль-Зоби, работающий в Германии практикующим кардиологом, заявил, что атаки являются "целенаправленной бомбежкой, которая является стратегией российской стороны".

Читайте также:

Кто расхватает "пряники" с сирийского стола