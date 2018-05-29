СМИ: в Европе мечтают разорить Россию за гибель MH-17

Мировое сообщество под руководством Нидерландов будет и впредь давить на Москву из-за катастрофы 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. О таком плане стало известно от министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Он поделился им после диалога с руководителями МИД ЕС, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По ее сведениям, государства ЕС подготовили заявление-поддержку в адрес Нидерландов и Австралии, они считают, что Россия причастна и должна нести ответственность за авиакатастрофу MH17. Также Блок планирует рассказать о ситуации вокруг крушения на встрече СБ ООН и попросить помочь установить виновников и организовать суд над ними.

Как отметил министр иностранных дел, он ожидает положительной реакции от большинства государств, однако среди них точно не будет РФ. Он прокомментировал заявления Москвы, прозвучавшие недавно, по мнению Блока, Россия еще долгие годы не научится сотрудничать.

Отметим, что родственникам пострадавших пообещали, что привлекут Москву к ответственности. Сообщение об этом появилось на странице Facebook премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Напомним, MH-17 вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур и был уничтожен над Донецкой областью Украины. На борту было 283 пассажиров и 15 членов экипажа, все погибли. "Правда.Ру" сообщала, что представитель Совместной следственной группы выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что ЗРК "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал российским военным. Москва отвергла эти обвинения.

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