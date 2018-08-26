Киев отметил тысячу дней без российского газа, заявил глава Украины Петр Порошенко.
Объявляя об этом, президент подчеркнул, что Россия больше не сможет сделать украинцев "газовыми рабами": "Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом".
В этом контексте стоит заметить, тот газ, что сейчас использует Киев, тоже российский. Только он приходит из Европы. В начале года экс-глава департамента финансового контроля министерства обороны Максим Гольдарб рассказал, что из-за такой схемы страна потеряла 1 млрд долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала, в декабре спор "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину разрешил Стокгольмский арбитраж. Он обязал украинскую сторону выплатить российской стороне 2 млрд долларов за совершенные поставки. Также суд снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, но оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. И суд обязал "Нафтогаз" закупать газ в таких объемах, начиная с 2018 года.
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