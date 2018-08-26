Киев отметил тысячу дней без российского газа

Киев отметил тысячу дней без российского газа, заявил глава Украины Петр Порошенко.

Объявляя об этом, президент подчеркнул, что Россия больше не сможет сделать украинцев "газовыми рабами": "Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом".

В этом контексте стоит заметить, тот газ, что сейчас использует Киев, тоже российский. Только он приходит из Европы. В начале года экс-глава департамента финансового контроля министерства обороны Максим Гольдарб рассказал, что из-за такой схемы страна потеряла 1 млрд долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала, в декабре спор "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину разрешил Стокгольмский арбитраж. Он обязал украинскую сторону выплатить российской стороне 2 млрд долларов за совершенные поставки. Также суд снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, но оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. И суд обязал "Нафтогаз" закупать газ в таких объемах, начиная с 2018 года.

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