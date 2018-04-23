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Источник Правда.Ру

"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем

Мир

Главы МИД G7 свое итоговое заявление намерены выдержать  в жестких тонах в отношении внешней политики России.

REX/Shutterstock

По данным источников, министры отметят необходимость диалога для сотрудничества с РФ в ряде важных международных проблем. Тем не менее, вопрос Сирии и Украины остается открытым, пишет Интерфакс. 

Руководитель МИД Германии Хайко Маас обратился к России с просьбой оказать помощь в урегулировании сирийского кризиса. По его словам, "сирийский конфликт нельзя решить без российского участия. Но взамен нужны конструктивные предложения".

Вместе с российским вопросом на встрече планируется обсудить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава украинского МИД Павел Климкин в апреле отправится на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки (G7).

Впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Сообщается, что Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

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Темы сша россия европа обвинения
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