Швейцария готова арестовать премьер-министра Израиля на своей территории

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Нетаньяху схватят в Швейцарии, если он явится в эту страну

0:46
Мир

В случае выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест членов правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и представителей ХАМАС, власти Швейцарии будут обязаны их арестовать, если они приедут в страну, — говорится в заявлении швейцарского парламента.

Нетаньяху схватят в Швейцарии, если он явится в эту страну
Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman is licensed under release this work into the public domain

"Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов", - сказано в документе.

Ранее премьер-министр Израиля и лидеры ХАМАС были объявлены военными преступниками в связи с преступлениями против гражданского населения в странах противника. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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