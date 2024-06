Швейцария готова арестовать премьер-министра Израиля на своей территории

В случае выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест членов правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и представителей ХАМАС, власти Швейцарии будут обязаны их арестовать, если они приедут в страну, — говорится в заявлении швейцарского парламента.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman is licensed under release this work into the public domain