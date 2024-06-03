Швейцария готова арестовать премьер-министра Израиля на своей территории

Нетаньяху схватят в Швейцарии, если он явится в эту страну

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В случае выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест членов правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и представителей ХАМАС, власти Швейцарии будут обязаны их арестовать, если они приедут в страну, — говорится в заявлении швейцарского парламента.

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"Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов", - сказано в документе.

Ранее премьер-министр Израиля и лидеры ХАМАС были объявлены военными преступниками в связи с преступлениями против гражданского населения в странах противника.