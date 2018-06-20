Саудовского чиновника выгнали с поста после гастролей российского цирка

Правительство Саудовской Аравии приняло решение уволить главу департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба. Дело в критике, что обрушилась на него и правительство после гастролей российских циркачей в Эр-Рияде.
Выступление российского цирка прошло замечательно, зрители были довольны, но уже после вспыхнул скандал. Все из-за, как показалось консерваторам, излишне броской и вульгарной одежды артисток из России. У женщин были оголены ноги и руки, что противоречит законам, действующим в Саудовской Аравии.
Хотя женщины в этой стране добились за последние годы значительного расширения собственных свобод (например, добились, наконец, разрешения на вождение автомобиля), в плане выбора одежды у них все равно недостаточно прав. Как оказалось, на иностранных артистов это правило распространяется также. Вот только наказание понес не российский цирк, а глава департамента развлечений Саудовской Аравии. Потому что не углядел.
Ахмед аль-Хатиб возглавлял департамент развлечений с 2016 года. За эти два года в плане инфраструктуры и развития культуры в стране многое изменилось. Так, например, открылись первые за полвека кинотеатры, стали регулярно проходить музыкальные и театральные концерты, значительно увеличилось финансирование данной отрасли.
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