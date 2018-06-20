Пентагон передаст Турции партию F-35 без согласия конгресса

В Пентагоне заявили, что США поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, несмотря на давление со стороны американского конгресса.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американское военное ведомства.

По словам представителя Пентагона Майка Эндрюса, самолеты будут переданы 21 июня, в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Планируется, что позде самолеты будут перенаправлены на базу в Аризоне, куда уже прибыли для учебной подготовки турецкие пилоты и техники.

Ранее сенат США принял проект оборонного бюджета, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что турецкий премьер Бинали Йылдырым выступил с заявлением, что Анкара найдёт альтернативы для себя после решения сената США исключить Турцию из программы производства F-35.

По его словам, которые приводит NTV, "это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы".

Йылдырым отметил, что подобные действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнёрства.

Напомним, ранее американский сенат принял проект оборонного бюджета, который предусматривает исключение Турции из программы производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

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