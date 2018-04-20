В списке самых влиятельных людей Time не нашлось места для россиян

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых богатых влиятельных людей года, в котором не оказалось ни одного россиянина. В категорию "Лидеры" журнал включил президента США Дональда Трампа, британского принца Гарри и его невесту американскую актрису Меган Маркл, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя КНР Си Цзиньпина, и даже лидера КНДР Ким Чен Ына.
В этом издании с 2014 по 2017 годы фигурировал и российский президент Владимир Путин, но в этом году редакция не включила его в список.
Спортсмены, бизнесмены и деятели культуры отмечены в категориях "Артисты", "Иконы" и "Титаны". Это актриса Николь Кидман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, певицы Рианна и Дженнифер Лопес, предприниматель Илон Маск, теннисист Роджер Федерер.
В категории "Пионеры" наиболее влиятельными людьми года названы первая женщина-командир Международной космической станции Пегги Уитсон и самая молодая американская олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в прошлом году журнал Time опубликовал очередной ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, в который уже не в первый раз вошел и президент России Владимир Путин. Самые влиятельные люди нашей планеты были разделены журналом по нескольким категориям — "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".
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