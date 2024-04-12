Канцлер Германии обвинил Россию в приостановке поставок газа в Германию

Шольц: именно Россия решила прервать поставки газа в ФРГ

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Глава правительства Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что поставки газа в Германию были приостановлены Россией. Эти слова были произнесены им во время интервью для немецкой газеты Tageszeitung.

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На вопрос о реакции германских компаний, пострадавших от антироссийских санкций, Шольц ответил, что в приоритете стоит "сохранение мирного порядка в Европе". "Россия прервала поставки газа, и это не наше решение", — подчеркнул он. Глава правительства отметил, что Германия нашла альтернативных поставщиков газа и нефти, а также построила СПГ-терминалы.

Аналогичное заявление Шольц сделал 9 декабря 2023 года.

Летом 2022 года турбина, необходимая для работы газопровода "Северный поток", проходила обслуживание в Канаде. Однако из-за введения санкций против России ее временно не могли вернуть. Эта проблема была решена благодаря посредничеству Германии, которая на тот момент зависела от российского газа. При отсутствии турбины работающий на 20% газопровод "Северный поток" был временно замедлен. В итоге турбина была передана ФРГ и по сей день остается там. С самого начала "Газпром" сообщал о неполном пакете документов для транспортировки в Россию. С той стороны в Германии утверждали, что необходимые документы в порядке и объект может быть доставлен в любое место.