Канцлер Германии обвинил Россию в приостановке поставок газа в Германию

Глава правительства Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что поставки газа в Германию были приостановлены Россией. Эти слова были произнесены им во время интервью для немецкой газеты Tageszeitung.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International