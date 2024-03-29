Украинская армия готовит новое наступление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обозначил подготовку к новому наступлению в качестве главной цели украинской армии. Такое заявление он сделал в интервью информационному агентству "Укринформ".
По словам Сырского, основными задачами ВСУ на данном этапе являются недопущение потери собственных территорий и формирование резервов для последующего перехода в наступление.
Вместе с тем, главком признал, что в настоящее время украинские войска испытывают серьезные трудности на линии соприкосновения. Сырский отметил, что Россия активно применяет управляемую авиационную бомбардировку, а ее преимущество в артиллерийских средствах достигает шестикратного уровня.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что из-за нехватки ресурсов ВСУ оказались в состоянии стагнации на передовой.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства, озвучил данные о потерях украинской армии с начала года — более 71 тысячи человек убитыми и 11 тысяч единиц техники. По его словам, эти цифры почти втрое превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Шойгу подчеркнул, что российские войска продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций и не позволяют ему закрепиться на новых рубежах.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".