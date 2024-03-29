Украинская армия готовит новое наступление

Сырский: наступление — главная цель ВСУ

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обозначил подготовку к новому наступлению в качестве главной цели украинской армии. Такое заявление он сделал в интервью информационному агентству "Укринформ".

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

По словам Сырского, основными задачами ВСУ на данном этапе являются недопущение потери собственных территорий и формирование резервов для последующего перехода в наступление.

Вместе с тем, главком признал, что в настоящее время украинские войска испытывают серьезные трудности на линии соприкосновения. Сырский отметил, что Россия активно применяет управляемую авиационную бомбардировку, а ее преимущество в артиллерийских средствах достигает шестикратного уровня.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что из-за нехватки ресурсов ВСУ оказались в состоянии стагнации на передовой.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства, озвучил данные о потерях украинской армии с начала года — более 71 тысячи человек убитыми и 11 тысяч единиц техники. По его словам, эти цифры почти втрое превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Шойгу подчеркнул, что российские войска продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций и не позволяют ему закрепиться на новых рубежах.