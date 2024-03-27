Польские протестующие будут блокировать дома политиков, которые поддерживают политику Евросоюза

Radio ZET: польские фермеры будут блокировать дома политиков, поддерживающих "Зеленый курс"

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Сельскохозяйственные труженики Польши планируют ограничивать доступ к жилищам политических деятелей, одобряющих экологические инициативы Европейского союза, известные как "Зеленый курс". Об этом сообщает радиоэфирная служба Radio ZET.

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Аграрии намерены препятствовать свободному доступу к кабинетам и домам политиков, поддерживающих "Зеленый курс". Они не будут создавать преграды на дорогах, но откажутся от блокад, доставляющих неудобства гражданам. Согласно их заявлениям, теперь они будут ограничивать доступ к офисам и жилищам законодателей, одобряющих действия ЕС.

Ранее, в знак возмущения, польские фермеры разбросали навоз вокруг домов некоторых политиков, в том числе и возле резиденции спикера сейма Шимона Холовне. Протестные акции аграриев происходят в Польше начиная с февраля. Они требуют прекращения импорта агропродукции из Украины и отказа от экологической стратегии Евросоюза (также известной как зеленая стратегия), призванной обеспечить нулевые выбросы в атмосферу к 2050 году.