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Правительство Молдавии надеется уже в 2024 году начать переговоры о вступлении страны в состав ЕС

Молдавия надеется в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС

0:55
Мир

Кристина Герасимова, которая занимает пост вице-премьера Молдавии по евроинтеграции, заявила, что страна надеется начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом, 2024 году. Так она прокомментировала саммит в Брюсселе, где главы государств, входящих в Евросоюз, одобрили реформы Киева и Молдовы. Лидеры поторопили Совет ЕС, чтобы те быстрее утвердили "переговорные рамки", чтобы реализовывать их.

Молдавия надеется в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС
Фото: wikimedia.org by Pudelek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Герасимова заявила, что страна поддерживает решение Совета ЕС и ожидает скорого проведения комиссии, чтобы дать официальный запуск переговорам.

По словам Герасимовой, власти страны надеются, что республика войдет в Евросоюз до 2030-ого года. Она также заметила, что переговоры могут затянуться до полутора лет, так как в 2024 году будут проходить выборы в Европарламенте.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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