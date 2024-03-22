Правительство Молдавии надеется уже в 2024 году начать переговоры о вступлении страны в состав ЕС

Молдавия надеется в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС

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Кристина Герасимова, которая занимает пост вице-премьера Молдавии по евроинтеграции, заявила, что страна надеется начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом, 2024 году. Так она прокомментировала саммит в Брюсселе, где главы государств, входящих в Евросоюз, одобрили реформы Киева и Молдовы. Лидеры поторопили Совет ЕС, чтобы те быстрее утвердили "переговорные рамки", чтобы реализовывать их.

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Герасимова заявила, что страна поддерживает решение Совета ЕС и ожидает скорого проведения комиссии, чтобы дать официальный запуск переговорам.

По словам Герасимовой, власти страны надеются, что республика войдет в Евросоюз до 2030-ого года. Она также заметила, что переговоры могут затянуться до полутора лет, так как в 2024 году будут проходить выборы в Европарламенте.