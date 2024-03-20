Нарендра Моди и Владимир Путин отметили позитивную динамику в развитии отношений между государствами

Главы Индии и России отметили развитие двусторонних отношений между странами

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В ходе переговоров руководители России и Индии констатировали позитивную динамику в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

Фото: en.kremlin.ru by President of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин и Нарендра Моди выразили удовлетворение тем, что взаимовыгодное сотрудничество в этих ключевых областях активно прогрессирует в духе особо привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания конструктивного взаимодействия по широкому спектру направлений в целях упрочения двусторонних связей и реализации совместных проектов, представляющих обоюдный интерес.