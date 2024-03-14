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Готовятся к атакам против Израиля: хуситы из Йемена успешно протестировали новую гиперзвуковую ракету

Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности

0:46
Мир » Азия » Ближний Восток

Хуситы*, поддерживаемые Ираном провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и планируют внедрить данные ракеты в свой военный арсенал.

Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил военный источник, близкий к "Ансар Алла", агентству РИА Новости.

Согласно информации, ракетные подразделения группировки протестировали ракету, способную развивать скорость до 8 Махов (что эквивалентно десяти тысячам километров в час). Представители "Ансар Алла" заявили о намерении использовать ракеты против целей на территории Израиля.

Появление гиперзвуковых ракет в военном арсенале "Ансар Алла" может изменить военную обстановку в регионе.

* Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
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