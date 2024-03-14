Готовятся к атакам против Израиля: хуситы из Йемена успешно протестировали новую гиперзвуковую ракету

Хуситы*, поддерживаемые Ираном провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и планируют внедрить данные ракеты в свой военный арсенал.
Об этом сообщил военный источник, близкий к "Ансар Алла", агентству РИА Новости.
Согласно информации, ракетные подразделения группировки протестировали ракету, способную развивать скорость до 8 Махов (что эквивалентно десяти тысячам километров в час). Представители "Ансар Алла" заявили о намерении использовать ракеты против целей на территории Израиля.
Появление гиперзвуковых ракет в военном арсенале "Ансар Алла" может изменить военную обстановку в регионе.
* Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла".
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