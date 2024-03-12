По данным РИА Новости Пентагон закупит беспилотники MQ-9B для армии Тайваня

США продолжают поддерживать и вооружать Тайвань

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Пентагон сделал заказ на БПЛА MQ-9B. Предназначены беспилотники для Тайваня.

Фото: www.flickr.com by Airwolfhound from Hertfordshire, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пентагон совершил заказ четырех беспилотников MQ-9B на сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости. По данным СМИ, контракт получила General Atomics Aeronautical Systems Inc, при том, без предварительного конкурса.

Кроме этого, согласно данным РИА Новости, заказ так же включил в себя две наземные станции, запчасти для ремонта и прочее оборудование.

Ранее Китай выступил с заявлением, что будет активно и решительно бороться с иностранным вмешательством в вопрос единого Китая. Поддержку Тайваню США оказывает давно, несмотря на возгласы о поддержке Китайской концепции.