Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра Terminator: Survivors выйдет в Steam в октябре в 2024 году
Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли несколько тысяч работников
Диетолог Денежка рассказала, как избавиться от жира на животе и бедрах
Как сделать идеальное картофельное пюре
Чем подкормить смородину весной
Каждый десятый опрошенный россиянин собирается продлить отдых на 8 марта отпуском и отгулами
Как посеять мелкие семена цветов: рассказываем и даём советы
Эксперты опубликовали рейтинг 10 самых дешевых новых машин в России в феврале
Евгений Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС РФ в Запорожье
Джонатан Фрэнкхэм: громкие дела о воровстве в самолетах не всегда говорят о растущем количестве краж

Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета

1:23
Мир

Издание Дэйли Мейл рассказало про уловки, к которым прибегают опытные воры на борту самолетов и призвало пассажиров проявлять бдительность во время авиаперелетов.

Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Джонатан Фрэнкхэм, глава компании World Nomads Travel Insurance в Великобритании, хотя и признал беспокойство пассажиров громкими новостями, но подчеркнул, что нет оснований говорить о росте краж.

"По-прежнему крайне важно проявлять бдительность и предпринимать шаги для обеспечения безопасности имущества, важных вещей и документов", — заявил он.

Большая часть ценного, в том числе паспорта, телефоны и наличные, всё чаще везется в ручной клади. Во время полета, когда пассажиры расслабляются, воры могут попытаться украсть их вещи. Многие из этих воров очень профессиональны.

В качестве примера эксперт привел историю, когда в Токио арестовали 51-летнего подозреваемого, который делал вид, что проверял собственный багаж, а сам аккуратно менял содержимое чужих кошельков, заменяя валюту на дешевые камбоджийские реалы и индонезийские рупии. Таким образом, вес и размер кошельков оставались неизменными, и турист поздно обнаруживал пропажу.

Помните следующие советы: держите ценные вещи при себе, не оставляйте их без присмотра и не оставляйте рядом с багажом. В любом случае, старайтесь быть внимательным.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета
Как сделать идеальное картофельное пюре
Чем подкормить смородину весной
Каждый десятый опрошенный россиянин собирается продлить отдых на 8 марта отпуском и отгулами
Как посеять мелкие семена цветов: рассказываем и даём советы
Эксперты опубликовали рейтинг 10 самых дешевых новых машин в России в феврале
Евгений Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС РФ в Запорожье
Гарантия отличного вкуса чая — это свежесть напитка
В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой
Студия Toys for Bob официально стала независимой от Activision
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников