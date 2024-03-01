Джонатан Фрэнкхэм: громкие дела о воровстве в самолетах не всегда говорят о растущем количестве краж

Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета

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Издание Дэйли Мейл рассказало про уловки, к которым прибегают опытные воры на борту самолетов и призвало пассажиров проявлять бдительность во время авиаперелетов.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Джонатан Фрэнкхэм, глава компании World Nomads Travel Insurance в Великобритании, хотя и признал беспокойство пассажиров громкими новостями, но подчеркнул, что нет оснований говорить о росте краж.

"По-прежнему крайне важно проявлять бдительность и предпринимать шаги для обеспечения безопасности имущества, важных вещей и документов", — заявил он.

Большая часть ценного, в том числе паспорта, телефоны и наличные, всё чаще везется в ручной клади. Во время полета, когда пассажиры расслабляются, воры могут попытаться украсть их вещи. Многие из этих воров очень профессиональны.

В качестве примера эксперт привел историю, когда в Токио арестовали 51-летнего подозреваемого, который делал вид, что проверял собственный багаж, а сам аккуратно менял содержимое чужих кошельков, заменяя валюту на дешевые камбоджийские реалы и индонезийские рупии. Таким образом, вес и размер кошельков оставались неизменными, и турист поздно обнаруживал пропажу.

Помните следующие советы: держите ценные вещи при себе, не оставляйте их без присмотра и не оставляйте рядом с багажом. В любом случае, старайтесь быть внимательным.