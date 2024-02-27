Президент Украины заявил о том, что без помощи США потери страны увеличатся

Зеленский: без американской помощи потери ВСУ увеличатся

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC в очередной раз, указал на безальтернативность помощи от США. В случае её прекращения людские и территориальные потери кратно увеличатся.

Фото: flickr.com is licensed under Creative Commons

Зеленский выразил надежду, что США основной целью ставит не ослабление России, а победу Украины. Также Зеленский прокомментировал предстоящие в США президентские выборы, завив, что США продолжат оказывать поддержку Украине, вне зависимости от того, кто возглавит Белый Дом.

Напомним, что пакет финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов всё еще не принят конгрессом США после утверждения сената, где больше парламентариев у Демократической партии.

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