Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Песков: Белый дом прибегает к уловкам, чтобы сподвигнуть Конгресс на выделение денег Киеву
Идеальный горячий шоколад: вы забудете о шоколадных порошках из магазина
Восемь средств для антицеллюлитного массажа, которые реально работают
Командованию ВСУ на их частотах предложено сдаться в Авдеевке
FT: в США конфискованы тысячи Porsche и Bentley из-за запрещённой детали из Китая
Учёные измерили скорость вращения чёрной дыры в центре Галактики
Розмарин: как посадить и его вырастить
Какие вьющиеся растения подойдут для балконов
Киевский режим срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города
В Конгрессе сообщили об угрозе безопасности США: СМИ пишут о русском оружии в космосе

Американские СМИ: русская угроза из космоса?

1:32
Мир

Ведущие американские СМИ утверждают, что в Конгрессе США обсуждается серьезная угроза со стороны России, которая якобы готовится разместить в космосе ядерное оружие. Источники New York Times заявили, что несколько дней назад были получены некие разведданные и они совершенно секретны.

Американские СМИ: русская угроза из космоса?
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Напомним, что вчера Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер сообщил членам Конгресса о некоей "угрозе национальной безопасности". Как утверждает один из источников, "это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал". Тернер также сообщил, что комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление доступа к информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление. Он также призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию. При этом прямой и непосредственной угрозы для США и их союзников, по словам официальных лиц, пока нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал сегодня провести брифинг для представителей конгресса.

New York Times также предположили, что Тернер, сторонник оказания срочной помощи Украине, поднял шум для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях Украине, а также Израилю и Тайваню.

Кроме того, некоторые инсайдеры намекают, что тревога американцев может быть связана с риском для их новых спутников со стороны новых технических возможностей РФ.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Киевский режим срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города
Американские СМИ: русская угроза из космоса?
Оптимальные методы для подтяжки кожи лица
Сырскому не удаётся удержать Авдеевку, несмотря на все подкрепления
Нефролог Корсева рассказала, что суждение о простуженных почках это не миф
Тартар из лосося: очень изысканная закуска с пряной лёгкой заправкой
Владимир Путин объяснил, почему удовольствие от интервью с Такером Карлсоном не было полным
Биатлонист из Франции Фийон Майе ещё рассчитывает на медали на ЧМ-2024 в Чехии
Риелторы прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость до 2026 года
Физики ответили на вопрос о центре Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников