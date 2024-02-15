В Конгрессе сообщили об угрозе безопасности США: СМИ пишут о русском оружии в космосе

Американские СМИ: русская угроза из космоса?

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Ведущие американские СМИ утверждают, что в Конгрессе США обсуждается серьезная угроза со стороны России, которая якобы готовится разместить в космосе ядерное оружие. Источники New York Times заявили, что несколько дней назад были получены некие разведданные и они совершенно секретны.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Напомним, что вчера Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер сообщил членам Конгресса о некоей "угрозе национальной безопасности". Как утверждает один из источников, "это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал". Тернер также сообщил, что комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление доступа к информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление. Он также призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию. При этом прямой и непосредственной угрозы для США и их союзников, по словам официальных лиц, пока нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал сегодня провести брифинг для представителей конгресса.

New York Times также предположили, что Тернер, сторонник оказания срочной помощи Украине, поднял шум для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях Украине, а также Израилю и Тайваню.

Кроме того, некоторые инсайдеры намекают, что тревога американцев может быть связана с риском для их новых спутников со стороны новых технических возможностей РФ.