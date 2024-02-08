Нашлась подработка для тех, кто проповедует девиз: "деньги не пахнут".
Киевскую власть настолько раздражает ажиотаж по всему миру от будущего интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, что там срочно ищут комментаторов-провокаторов.
"За 30 тысяч гривен они должны строчить отрицательные комментарии. Об объявлениях на сервисах поиска работы нам сообщили читатели", — пишет "Царьград".
По словам портала, методичка "работодателя" содержит комментарии в стилях "вывсеврёти", "Баба Яга против", поскольку серьёзного анализа интервью не предполагается.
Главное — побольше накидать негатива, подытожил телеканал.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.