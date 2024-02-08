Украина ищет провокаторов для по интервью Такера и Путина: 30 гривносребреников

Киев ищет провокаторов для комментариев под интервью Такера с Путиным

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Нашлась подработка для тех, кто проповедует девиз: "деньги не пахнут".

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Киевскую власть настолько раздражает ажиотаж по всему миру от будущего интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, что там срочно ищут комментаторов-провокаторов.

"За 30 тысяч гривен они должны строчить отрицательные комментарии. Об объявлениях на сервисах поиска работы нам сообщили читатели", — пишет "Царьград".

По словам портала, методичка "работодателя" содержит комментарии в стилях "вывсеврёти", "Баба Яга против", поскольку серьёзного анализа интервью не предполагается.

Главное — побольше накидать негатива, подытожил телеканал.