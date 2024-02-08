Владимир Зеленский показывает слабость, отвергая интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
Об этом сообщил бежавший в США российский либерал Константин Боровой*.
По его словам, у главы Незалежной просто нет "тестикул".
"Я бы нашел как прижать к ногтю этого Карлсона и правильно выстроить интервью. Зеленский этого сделать не может, он продолжает ориентироваться на демократическую администрацию. Ну и самое главное, — … он предпочитает не сражаться", — в эфире интернет-канала Daily Europe Online сказал либерал.
Боровой* отметил, что если бы он был президентом Украины, то выкатил бы претензии Такеру Карлсону, что они обманули Киев. США рассуждают о коррупции, а украинцы тем временем "защищают весь Запад своими жизнями", подытожил он.
* признан иноагентом в РФ.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.