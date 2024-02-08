Боровой* об отказе Зеленского дать интервью Карлсону: у него нет тестикул

Либерал Боровой* об отказе Зеленского дать интервью Карлсону: не мужик

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Владимир Зеленский показывает слабость, отвергая интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщил бежавший в США российский либерал Константин Боровой*.

По его словам, у главы Незалежной просто нет "тестикул".

"Я бы нашел как прижать к ногтю этого Карлсона и правильно выстроить интервью. Зеленский этого сделать не может, он продолжает ориентироваться на демократическую администрацию. Ну и самое главное, — … он предпочитает не сражаться", — в эфире интернет-канала Daily Europe Online сказал либерал.

Боровой* отметил, что если бы он был президентом Украины, то выкатил бы претензии Такеру Карлсону, что они обманули Киев. США рассуждают о коррупции, а украинцы тем временем "защищают весь Запад своими жизнями", подытожил он.

* признан иноагентом в РФ.