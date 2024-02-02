"У страха глаза велики": во Флориде звук спаривания рыб приняли за гул русских подлодок

Таинственный шум, который уже много лет не даёт спать жителям Флориды, оказался звуком массового спаривания рыб, а не русских субмарин, передаёт портал Reddit.
Сильный гул с периодической вибрацией сильно тревожил жителей прибрежных районов с 2021 года. Многие обращались с жалобами на ситуацию в местную полицию. Звук доносится с залива, но никто не мог понять, что это.
Особо мнительные американцы предположили, что в водах прячется русская подлодка. Некоторые думали, что кто-то устраивает вечеринки на яхте. Однако, по словам учёных, это скорее всего результат спаривания рыб-барабанщиков.
Рыба-барабанщик — крупная морская рыба, обитающая в Атлантическом океане, у восточного побережья Северной Америки. Разгар брачного периода у неё приходится на зиму.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.