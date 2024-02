"У страха глаза велики": во Флориде звук спаривания рыб приняли за гул русских подлодок

Your browser does not support the audio element.

Таинственный шум, который уже много лет не даёт спать жителям Флориды, оказался звуком массового спаривания рыб, а не русских субмарин, передаёт портал Reddit.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States