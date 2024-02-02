"У страха глаза велики": во Флориде звук спаривания рыб приняли за гул русских подлодок

В США звук спаривания рыб приняли за гул подлодок из РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Таинственный шум, который уже много лет не даёт спать жителям Флориды, оказался звуком массового спаривания рыб, а не русских субмарин, передаёт портал Reddit.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Сильный гул с периодической вибрацией сильно тревожил жителей прибрежных районов с 2021 года. Многие обращались с жалобами на ситуацию в местную полицию. Звук доносится с залива, но никто не мог понять, что это.

Особо мнительные американцы предположили, что в водах прячется русская подлодка. Некоторые думали, что кто-то устраивает вечеринки на яхте. Однако, по словам учёных, это скорее всего результат спаривания рыб-барабанщиков.

Рыба-барабанщик — крупная морская рыба, обитающая в Атлантическом океане, у восточного побережья Северной Америки. Разгар брачного периода у неё приходится на зиму.