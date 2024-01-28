Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что независимо от исхода конфликта Украина всегда будет иметь границу с Российской Федерацией и призвал к переговорам.
Он подчеркнул, что линия боевого соприкосновения в настоящее время заморожена, и выразил мнение, что Украине сейчас наиболее необходимы мирные усилия.
Калиняк призвал начать дипломатическое урегулирование конфликта, в котором, по его мнению, должны участвовать лидеры Евросоюза и Соединенных Штатов.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.