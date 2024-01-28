Нужно вступать в переговоры: Словакия о конфликте Украины со Словакией

Министр обороны Словакии: Украина всегда будет иметь границу с Россией

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что независимо от исхода конфликта Украина всегда будет иметь границу с Российской Федерацией и призвал к переговорам.

Фото: openverse by gunnsteinlye is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Он подчеркнул, что линия боевого соприкосновения в настоящее время заморожена, и выразил мнение, что Украине сейчас наиболее необходимы мирные усилия.

Калиняк призвал начать дипломатическое урегулирование конфликта, в котором, по его мнению, должны участвовать лидеры Евросоюза и Соединенных Штатов.