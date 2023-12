Your browser does not support the audio element.

США и Евросоюз меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. Как пишет издание Politico, задачу украинской политики в США и ЕС меняют негласно.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.