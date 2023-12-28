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Politico: США и ЕС меняют стратегию по Украине, допуская переговоры о мире с РФ

1:06
Мир

США и Евросоюз меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. Как пишет издание Politico, задачу украинской политики в США и ЕС меняют негласно.

Politico: США и ЕС меняют стратегию по Украине, допуская переговоры о мире с РФ
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьёзной опасности, администрация [президента США Джо - ред.] Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны", — пишет газета, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.

При этом отмечается, что после провала контрнаступления украинской армии на Западе начали говорить о строительстве оборонительных рубежей, которые были бы оснащены системами ПВО, а также восстановлении ВПК Украины.

В то же время, хотя дискуссии о начале мирных переговоров с РФ уже начались, администрация Байдена не может публично пойти на попятную в связи "с политическим риском".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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