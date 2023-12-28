США и Евросоюз меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. Как пишет издание Politico, задачу украинской политики в США и ЕС меняют негласно.
"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьёзной опасности, администрация [президента США Джо - ред.] Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны", — пишет газета, ссылаясь на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.
При этом отмечается, что после провала контрнаступления украинской армии на Западе начали говорить о строительстве оборонительных рубежей, которые были бы оснащены системами ПВО, а также восстановлении ВПК Украины.
В то же время, хотя дискуссии о начале мирных переговоров с РФ уже начались, администрация Байдена не может публично пойти на попятную в связи "с политическим риском".
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.