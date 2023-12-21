ZDF: жалобы украинцев становятся всё громче, доверие к Зеленскому падает

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Всё громче звучат жалобы украинцев на действующую власть из-за опасений повторения сценария прошлой зимы, заявили немецкие журналисты. Люди боятся, что снова останутся без тепла и света. Между тем, доверие к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стремительно падает.

Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

Как уточнили немецкий журналист Алиса Юнг, украинцы устали от конфликта, от мобилизации, нехватки солдат и снарядов.

"Жалобы становятся всё громче, люди всё сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает", — заявила Юнг в эфире ZDF.

Она подчеркнула, что украинцы боятся очередных ударов России по критической инфраструктуре, что снова с стране наступит блэкаут, а энергетические системы выйдут из строя в самые холода.

"Зима может быть очень суровой, холодной и тёмной", — резюмировала журналист.