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ZDF: жалобы украинцев становятся всё громче, доверие к Зеленскому падает

0:58
Мир

Всё громче звучат жалобы украинцев на действующую власть из-за опасений повторения сценария прошлой зимы, заявили немецкие журналисты. Люди боятся, что снова останутся без тепла и света. Между тем, доверие к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стремительно падает.

ZDF: жалобы украинцев становятся всё громче, доверие к Зеленскому падает
Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

Как уточнили немецкий журналист Алиса Юнг, украинцы устали от конфликта, от мобилизации, нехватки солдат и снарядов.

"Жалобы становятся всё громче, люди всё сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает", — заявила Юнг в эфире ZDF.

Она подчеркнула, что украинцы боятся очередных ударов России по критической инфраструктуре, что снова с стране наступит блэкаут, а энергетические системы выйдут из строя в самые холода.

"Зима может быть очень суровой, холодной и тёмной", — резюмировала журналист.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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