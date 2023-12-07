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Аналитик Вейхерт: Москва "раздавит" Украину ударами тысячи ракет вглубь страны

Мир

Украине стоит остерегаться очередных ударов российских ракет вглубь Незалежной по критически важной инфраструктуре страны, заявил геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт.

Аналитик Вейхерт: Москва "раздавит" Украину ударами тысячи ракет вглубь страны
Фото: https://t.me/tsargradtv/27320

По его словам, "тысячи русских ракет" просто "раздавят" Украину. Как подчеркнул аналитик, такого плачевного сценария можно было бы избежать, если бы год назад Вашингтон и его союзники приложили усилия к прекращению огня, однако, партнёры киевского режима настояли на ещё большей эскалации.

"Теперь русские просто раздавят Украину", — заявил аналитик на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что Россия продолжит наносить по ключевой инфраструктуре Украины удары, и уточнил, что особенно эффективно это будет с наступлением холодов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что этой зимой риск очередного блэкаута в стране очень велик. Гражданское население может остаться без света и тепла, и, как и в прошлый сезон, начнутся веерные отключения ради экономии ресурсов. 

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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