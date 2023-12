Your browser does not support the audio element.

Как Россия, так и Украина могут готовить масштабные операции на фронте в ближайшее время, но по разным причинам, заявил военный аналитик Конрад Музыка.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.