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Аналитик Музыка: ВСУ могут начать масштабную операцию против ВС РФ с оставшимся оружием

1:20
Мир

Как Россия, так и Украина могут готовить масштабные операции на фронте в ближайшее время, но по разным причинам, заявил военный аналитик Конрад Музыка.

Аналитик Музыка: ВСУ могут начать масштабную операцию против ВС РФ с оставшимся оружием
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению аналитика, российская сторона после провала контрнаступления ВСУ значительно укрепилась на фронте, кроме прочего пришла зима, в которой на поле боя русские "чувствуют себя отлично".

"Я ожидаю, что атаки, которые сейчас происходят, продолжатся и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция", — заявил Музыка изданию Forsal.

Россия перехватила лидерство по всей линии фронта, заявил Музыка.

Что же касается ВСУ, то, чтобы оправдать провал контрнаступления, киевский режим может спланировать крупную операцию, и бросить на неё все силы и оставшееся оружие. Это необходимо Незалежной, чтобы удержать внимание Запада и европейских союзников на конфликте.

"Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы", — резюмировал военный аналитик.

Впрочем, несмотря на это, эксперт констатировал, что пока у Украины нет шансов одержать победу над Россией в зоне СВО.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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