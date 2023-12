Your browser does not support the audio element.

Если западные партнёры поставят киевскому режиму обещанные истребители F-16, России есть чем на это ответить, сообщил источник в военных кругах. Главным оружием против иностранных самолётов станут дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.