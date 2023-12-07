Источник: уничтожать F-16 будут дальнобойные ракеты 40Н6 системы С-400

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Если западные партнёры поставят киевскому режиму обещанные истребители F-16, России есть чем на это ответить, сообщил источник в военных кругах. Главным оружием против иностранных самолётов станут дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По данным источника, новейшие снаряды зенитно-ракетного комплекса уже успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции.

"Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные", — сообщил источник РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что 40Н6 можно использовать против западных истребителей, когда машина находится в процессе набора высоты или на аэродромах.

Кроме прочего, источник подчеркнул, что все сообщения о том, что F-16 невозможно сбить — пропаганда. Истребители не представляют никакой сложности даже для работы российской ПВО.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, НАТО продолжает усиливать конфронтацию, вооружая Украину, в том числе и истребителями F-16.