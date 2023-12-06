NI: Киев требует у союзников F-16 из-за мощи российских истребителей Су-35

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Киев умоляет Запад передать ему истребители F-16 из-за того, что в зоне спецоперации российские Су-35 прочно удерживают своё превосходство в небе. Такую причину озвучил военный обозреватель Харрисон Касс.

Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Журналист напомнил, что Су-35 появились у украинском небе с началом спецоперации.

"Превосходство российского истребителя над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16", — сказано в статье для издания The National Interest.

Касс отметил эффективность российских истребителей в борьбе с разными видами воздушной техники противника. Журналист обратил особое внимание на манёвренность Су-35, благодаря которой этот самолёт способен решать поставленные задачи даже на закритических углах.