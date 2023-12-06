Захарова о поставках Украине F-16: риски столкновения РФ и НАТО возрастают

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ прокомментировали возможную передачу Киеву в рамках военной помощи истребителей F-16. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, на фоне этого возрастают риски столкновения России с НАТО.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что, откуда бы эти истребители ни взлетали, они будут законной целью для уничтожения российской армией.

Как напомнила Захарова, большая часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена. Поэтому не исключено, что базироваться американские боевые машины будут за пределами страны — например, в Польше, Словакии и Румынии.