На Украине оценили риск блэкаута зимой

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Наступающей зимой на Украине вновь возможны отключения света и тепла, пишет "РБК-Украина", проанализировавшая данные из официальных источников.

Фото: https://t.me/tsargradtv/27320

Риск блэкаута будет зависеть от интенсивности обстрелов энергетической инфраструктуры, разъясняет издание. Они, по данным ГУР МО, вполне вероятны.

"В этом году атаки могут начаться со снижением температуры воздуха, чтобы нанести наибольший урон энергосистеме", — утверждается в материале.

Вместе с тем, киевские власти заверяют, что Украина лучше, чем в прошлом году, подготовлена к атакам — объекты энергетики защищены мешками с песком и бетонными блоками, ВСУ получили от Запада более эффектные средства ПВО.

На фоне тревожных ожиданий соцсети заполонили графики отключения электроснабжения на зиму. "РБК-Украина" называет их "фейковыми" и тут же сама себе противоречит: расписание аварийных отключений действительно есть и утверждается оно ежегодно в начале осенне-зимнего периода.

"Ограничения используются только в случае необходимости, и не нужно путать «утверждение» графиков с их «введением»", — пишет издание со ссылкой на разъяснения "Укрэнерго".

Блэкауты возможны, признал министр энергетики Герман Галущенко. "Но мы готовим всё для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — пояснил он.

"Зима будет сложной, но мы должны выстоять", — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.