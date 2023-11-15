Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
KCL: 14-часовое интервальное голодание полезно для здоровья
The Guardian: Путин одержал верх на Украине
"Касперский" сообщил, какие российские компании чаще всего атакуют хакеры
МВД: в Красноярском крае изъяли из семьи восьмерых детей, находившихся без тепла и еды
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
Россия представила авиатехнологии четвертого поколения на выставке Dubai Airshow 2023
Знакомый Аллы Пугачёвой заявил о готовности купить замок певицы в Грязях почти в семь раз дешевле
CNN: Байден подпишет проект о госфинансировании без учета помощи Украине и Израилю
В Индии начнут сборку российских БПЛА

На Украине оценили риск блэкаута зимой

1:38
Мир » Бывший СССР » Украина

Наступающей зимой на Украине вновь возможны отключения света и тепла, пишет "РБК-Украина", проанализировавшая данные из официальных источников.

На Украине оценили риск блэкаута зимой
Фото: https://t.me/tsargradtv/27320

Риск блэкаута будет зависеть от интенсивности обстрелов энергетической инфраструктуры, разъясняет издание. Они, по данным ГУР МО, вполне вероятны.

"В этом году атаки могут начаться со снижением температуры воздуха, чтобы нанести наибольший урон энергосистеме", — утверждается в материале.

Вместе с тем, киевские власти заверяют, что Украина лучше, чем в прошлом году, подготовлена к атакам — объекты энергетики защищены мешками с песком и бетонными блоками, ВСУ получили от Запада более эффектные средства ПВО.

На фоне тревожных ожиданий соцсети заполонили графики отключения электроснабжения на зиму. "РБК-Украина" называет их "фейковыми" и тут же сама себе противоречит: расписание аварийных отключений действительно есть и утверждается оно ежегодно в начале осенне-зимнего периода.

"Ограничения используются только в случае необходимости, и не нужно путать «утверждение» графиков с их «введением»", — пишет издание со ссылкой на разъяснения "Укрэнерго".

Блэкауты возможны, признал министр энергетики Герман Галущенко. "Но мы готовим всё для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — пояснил он.

"Зима будет сложной, но мы должны выстоять", — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,

В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Знакомый Аллы Пугачёвой заявил о готовности купить замок певицы в Грязях почти в семь раз дешевле
CNN: Байден подпишет проект о госфинансировании без учета помощи Украине и Израилю
В Индии начнут сборку российских БПЛА
Фигуристка Алина Загитова показала фото в чёрной шубе и платье-корсете
Из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал
Гуриев и Алексашенко названы среди экс-россиян, разработавших санкции против граждан РФ
В Приморье россиянка, сжёгшая младенца, ранее была лишена родительских прав
Зима придет в Москву 20 ноября
Румынский сенатор Шошоакэ требует отдать Румынии часть Украины
Глава Еврокомиссии, возможно, тяжело больна, отметил аналитик Кампбелл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников