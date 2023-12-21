"Страна.ua": на Банковой накаляется обстановка из-за "жучка" для Залужного

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Отношения между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским накалились на фоне недавно обнаруженного "жучка" в кабинете главкома, заявили украинские СМИ.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По данным анонимного источника в высших эшелонах власти, команда Залужного подозревает в прослушке офис Зеленского. На Банковой это отрицают, но ситуацию сгладить не удаётся.

"На Банковой (в Офисе президента Украины. — Прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность. А осадочек остался", — пишет "Страна.ua".

Как уточняют источники издания, подобная ситуация сыграла на руку Залужному, который теперь выглядит как "жертва", что даёт ему политическое преимущество над Зеленским.

Ранее Рravda.ru цитировала заявление экс-замминистра обороны Незалежной Анны Маляр о том, что "сливы" информации в военных и официальных кругах Украины не редкость. По её словам, "тайны" Банковой часто становятся достоянием общественности.