Военная тайна часто становится достоянием общественности, заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя найденные жучки прослушивающих устройств в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.
По её словам, военная тайна часто становится достоянием общественности.
"То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — заявила Маляр журналистам.
Ранее "РБК-Украина" со ссылкой на информатора заявило, что в кабинете Залужного нашли прослушку. Как уточнил источник, понять, кто и когда её установил не получится, также неизвестно, сколько жучки проработали, и что могли услышать те, кто это сделал.
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