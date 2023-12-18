В Генштабе ВСУ нашли ещё одно подслушивающее устройство – в кабинете личного помощника Валерия Залужного Константина Бушуева. Об этом сообщил в запрещённой в РФ соцсети украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.
Он уточнил со ссылкой на источники, что оба жучка – и у главкома под столом, и у его помощника – самодельные.
«Это нарушение режима безопасности беспрецедентно, – возмущён Бутусов. – Следствию предстоит установить, была ли утечка информации и что могло стать предметом утечки».
По его данным, сейчас СБУ допрашивает всех сотрудников штаба, имевших доступ к кабинетам, где нашли прослушку, с использованием полиграфа.
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