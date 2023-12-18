У помощника Залужного тоже нашли прослушку

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Генштабе ВСУ нашли ещё одно подслушивающее устройство – в кабинете личного помощника Валерия Залужного Константина Бушуева. Об этом сообщил в запрещённой в РФ соцсети украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Фото: AP by Efrem Lukatsky

Он уточнил со ссылкой на источники, что оба жучка – и у главкома под столом, и у его помощника – самодельные.

«Это нарушение режима безопасности беспрецедентно, – возмущён Бутусов. – Следствию предстоит установить, была ли утечка информации и что могло стать предметом утечки».

По его данным, сейчас СБУ допрашивает всех сотрудников штаба, имевших доступ к кабинетам, где нашли прослушку, с использованием полиграфа.

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр намекнула, что сама СБУ и подслушивала. По заказу Владимира Зеленского, подхватили её мысль российские СМИ.