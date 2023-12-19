Назван соперник Байдена на выборах-2024

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на пост президента США от республиканцев, передаёт со ссылкой на его соратников Reuters в понедельник.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для этого экс-президенту потребуется поддержка не менее 1478 участников национального съезда Республиканской партии в Милуоке в июле следующего года. В предвыборном штабе Трампа уверены, что это вполне реально, учитывая его рейтинги в штатах, голосующих первыми.

Соратники бывшего и потенциально будущего американского лидера предрекли также существенное изменение внешней политики США, в том числе в отношении поддержки Украины. Они надеются, что Трамп назначит на ключевые посты в своей команде максимально лояльные ему фигуры, чего не удалось в полной мере сделать во время первого срока.