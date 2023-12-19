Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на пост президента США от республиканцев, передаёт со ссылкой на его соратников Reuters в понедельник.
Для этого экс-президенту потребуется поддержка не менее 1478 участников национального съезда Республиканской партии в Милуоке в июле следующего года. В предвыборном штабе Трампа уверены, что это вполне реально, учитывая его рейтинги в штатах, голосующих первыми.
Соратники бывшего и потенциально будущего американского лидера предрекли также существенное изменение внешней политики США, в том числе в отношении поддержки Украины. Они надеются, что Трамп назначит на ключевые посты в своей команде максимально лояльные ему фигуры, чего не удалось в полной мере сделать во время первого срока.
"Президент Трамп пришёл к пониманию того, что персонал — это политика", — объяснил его последний советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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