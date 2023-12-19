ЕС включил в 12-й пакет санкций против России специальное правило торговли с третьими странами под названием No Russia, пишет РБК во вторник.
Согласно требованиям санкционного регламента ЕС 833/2014, с марта 2024 года любой контракт на экспорт "чувствительной продукции" в третьи страны, должен быть дополнен оговоркой, запрещающей её перепродажу России; с декабря соответствующему изменению подлежат и долгосрочные контракты.
Строго говоря, это ограничение действовало и раньше, но носило сугубо рекомендательный характер.
Под санкцию подпадают товары военного или двойного назначения, запрещённые к ввозу в РФ — всевозможные чипы, подшипники, шины, детали двигателей и др., и пр.
Ограничение не распространяется на так называемые "страны-партнёры": США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию.
Кроме того, новая норма обязывает экспортёров в случае нарушения контрагентами правила No Russia доложить об этом куда следует.
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