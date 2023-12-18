Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций с новыми запретами на импорт

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Европейский союз принял очередной пакет санкций против России.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

12-й пакет санкций предусматривает ограничения на импорт алмазов, добытых в России, а также обработанных в третьих государствах. Под запрет на импорт попали изделия из алюминия (проволока, фольга). Импорт сжиженного пропана также попал в запретный перечень.

Санкционные меры были приняты против 29 организаций, которые способствуют работе российского ВПК. Санкции теперь не распространяются на предметы личной гигиены и одежду, которую носят перемещающиеся по миру люди. Въезжать на авто в Европу из России дозволяется гражданам ЕС, если машину они используют в личных целях.

Ранее сообщалось, что посылки с подарками из Россию в Германию будут изыматься на таможне ФРГ.