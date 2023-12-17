Власти Германии опубликовали предупреждение о конфискации пересылаемых в Германию рождественских подарков из России.
Таможня Германии будет изымать праздничные посылки россиян родственникам и друзьям, проживающим в ФРГ.
Под запрет подпадают даже книги и игрушки, так как они обозначены в санкционном списке, как "изделия из дерева и целлюлозы".
Ранее сообщалось, что в Россию запретили ввозить канцелярские кнопки. Актёр Станислав Садальский иронично назвал это "сокрушительным ударом".
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.