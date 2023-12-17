Таможня Германии предупредила, что подарки из России в Германию будут конфисковывать

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Власти Германии опубликовали предупреждение о конфискации пересылаемых в Германию рождественских подарков из России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Таможня Германии будет изымать праздничные посылки россиян родственникам и друзьям, проживающим в ФРГ.

Под запрет подпадают даже книги и игрушки, так как они обозначены в санкционном списке, как "изделия из дерева и целлюлозы".

Ранее сообщалось, что в Россию запретили ввозить канцелярские кнопки. Актёр Станислав Садальский иронично назвал это "сокрушительным ударом".