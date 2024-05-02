Стремление к единению: почему кошка спит вместе с хозяином

Многие считают, что домашние кошки ложатся спать рядом с хозяином из-за стремления согреться. Однако кошки остаются рядом с человеком даже в жаркую погоду, что подтверждает иные причины их привязанности, по мнению экспертов.
Эксперты выделяют три основные причины, почему кошки стремятся спать возле своих владельцев.
Первая причина — комфорт. Тепло человеческого тела для кошки незаменимо, и рядом с хозяином животное чувствует не только тепло, но и полную релаксацию.
Вторая причина — безопасность. Несмотря на свою независимость, кошки очень привязаны к своим владельцам и хотят чувствовать себя в безопасности рядом с ними во время сна. Это является выражением их симпатии и доверия.
Третья причина связана с инстинктами. Кошки остаются территориальными существами даже после долгого совместного проживания с человеком. Спать рядом или на хозяине означает заявление о своей территории, где животное чувствует себя защищенным.
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