Стремление к единению: почему кошка спит вместе с хозяином

Эксперты ответили, почему кошка спит с хозяином

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают, что домашние кошки ложатся спать рядом с хозяином из-за стремления согреться. Однако кошки остаются рядом с человеком даже в жаркую погоду, что подтверждает иные причины их привязанности, по мнению экспертов.

Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Эксперты выделяют три основные причины, почему кошки стремятся спать возле своих владельцев.

Первая причина — комфорт. Тепло человеческого тела для кошки незаменимо, и рядом с хозяином животное чувствует не только тепло, но и полную релаксацию.

Вторая причина — безопасность. Несмотря на свою независимость, кошки очень привязаны к своим владельцам и хотят чувствовать себя в безопасности рядом с ними во время сна. Это является выражением их симпатии и доверия.

Третья причина связана с инстинктами. Кошки остаются территориальными существами даже после долгого совместного проживания с человеком. Спать рядом или на хозяине означает заявление о своей территории, где животное чувствует себя защищенным.