Забудьте о подвесных освежителях: вот 3 дешевых способа устранить неприятные запахи в вашем авто

В салоне автомобиля стало неприятно пахнуть: есть 3 способа решения проблемы

Неприятные запахи в автомобильном салоне создают дискомфорт как для водителя, так и для пассажиров.

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Это особенно актуально для курильщиков, поскольку табачный дым склонен впитываться в обивку и трудно удаляется.

Хотя многие используют подвесные ароматизаторы, они часто не обеспечивают желаемого эффекта.

Однако простое и эффективное решение может быть найдено в использовании недорогих сорбентов для устранения нежелательных запахов в автомобиле.

Пищевая сода

Этот порошок отлично нейтрализует неприятные запахи, благодаря своей способности абсорбировать лишние ароматы. Просто разместите блюдце с содой на сиденье и оставьте на несколько часов.

Активированный уголь

Этот материал, широко применяемый в медицине, также эффективен для устранения запахов. Измельчите несколько таблеток, высыпьте порошок в открытую посуду и оставьте в автомобиле на сутки.

Молотый кофе

Хотя кофе менее эффективен в поглощении запахов по сравнению с предыдущими средствами, его сильный собственный аромат может перебить другие запахи. Кофе, размещённый в автомобиле, служит мощным источником аромата, который может скрыть другие неприятные запахи.