Садальский о запрете на ввоз в Россию канцелярских кнопок: "Ещё один сокрушительный удар"

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Станислав Садальский прокомментировал инициативу Литвы оставить Россию без канцелярских кнопок.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высмеял идею властей Литвы запретить ввоз в РФ кнопок.

"Ещё один сокрушительный удар!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что школьники без кнопок будут лишены удовольствия разыгрывать своих товарищей.

"Катастрофа!" — поиронизировал Садальский над инициативой Прибалтики.

Ранее Станислав Садальский возмутился тем, что топ-менеджеру "Роскосмоса" позволили сбежать за рубеж.