Станислав Садальский прокомментировал инициативу Литвы оставить Россию без канцелярских кнопок.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высмеял идею властей Литвы запретить ввоз в РФ кнопок.
"Ещё один сокрушительный удар!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что школьники без кнопок будут лишены удовольствия разыгрывать своих товарищей.
"Катастрофа!" — поиронизировал Садальский над инициативой Прибалтики.
Ранее Станислав Садальский возмутился тем, что топ-менеджеру "Роскосмоса" позволили сбежать за рубеж.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.