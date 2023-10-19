Садальский высказался о бегстве топ-менеджера "Роскосмоса" из РФ: а как же допуск к гостайне?

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Станислав Садальский высказался о коррупционерах из Роскосмоса, которые сбежали за рубеж.

Фото: https://www.roscosmos.ru/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал "Роскосмос" раем для воров.

"Топ-менеджер "Роскосмоса" Мешков — украл 600 млн рублей и сбежал за границу", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский обратил внимание на то, что на коррупционера заводят уголовное дело только тогда, когда он уехал за границу.

"А как же допуск к гостайне? Кто выпустил?" — выразил своё возмущение заслуженный артист РСФСР.

Актёр обратился к силовикам с просьбой принять меры.

"Почему-то арестовывают всех, кроме Рогозина", — написал Садальский.

Ранее Станислав Садальский высказался о деятельности Анатолия Чубайса.

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