Станислав Садальский высказался о коррупционерах из Роскосмоса, которые сбежали за рубеж.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал "Роскосмос" раем для воров.
"Топ-менеджер "Роскосмоса" Мешков — украл 600 млн рублей и сбежал за границу", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Садальский обратил внимание на то, что на коррупционера заводят уголовное дело только тогда, когда он уехал за границу.
"А как же допуск к гостайне? Кто выпустил?" — выразил своё возмущение заслуженный артист РСФСР.
Актёр обратился к силовикам с просьбой принять меры.
"Почему-то арестовывают всех, кроме Рогозина", — написал Садальский.
Ранее Станислав Садальский высказался о деятельности Анатолия Чубайса.
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