5 секретных сообщений, которые кошка отправляет, касаясь вашего лица лапами

5 причин почему ваша кошка кладет лапы вам на лицо

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки часто демонстрируют свои чувства через физический контакт, но иногда их поведение может вызывать удивление. Вот пять причин, почему ваша кошка может класть лапы на ваше лицо.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Кошки обладают сильным чувством территориальности, и когда они касаются вас, они могут оставлять свой запах как способ пометить вас как "своё".

Касание лапами может быть знаком привязанности и любви. Это один из способов, которым кошка может показать своё расположение, особенно если она ищет ваше внимание утром или когда вы приходите домой.

Иногда, когда вы слишком близко подходите к кошке, она может протянуть лапу в оборонительной манере. Это способ сигнализировать, что она нуждается в немного большем личном пространстве.

Кошки также могут использовать свои лапы, чтобы привлечь вас к игре. Это особенно заметно, когда они трогают вас лапой и затем отпрыгивают, ожидая, что вы последуете за ними.

Если ваша кошка будит вас рано утром, толкая лапками ваше лицо, это может быть не только знак привязанности, но и сигнал о том, что пора вставать и заниматься её потребностями, будь то еда или ласка.