Открытие ученых: у молодых людей биологический возраст превышает реальный — угроза рака растет

Американские ученые выяснили, почему рак постоянно молодеет

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Медицинские специалисты и научные исследователи выражают серьезную озабоченность: раковые заболевания становятся всё более распространенными среди молодежи. Исследование, проведенное американскими специалистами на основе медицинских данных молодых пациентов, показало, что у большинства из них обнаружены признаки ускоренного старения клеток. Это означает, что биологический возраст их тел значительно превышает их реальный возраст.

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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели обширное исследование, анализируя данные 149 тысяч человек в возрасте от 37 до 54 лет. Результаты показали, что среди тех, кто родился в 1965 году и позже, на 17% больше людей имеют биологический возраст, превышающий их фактический, по сравнению с теми, кто родился в период с 1950 по 1954 годы.

Более того, у тех, кто стареет быстрее, наблюдается повышенный риск различных видов рака: от 22% для рака желудочно-кишечного тракта до 42% для рака легких. При этом у приблизительно 3200 участников исследования рак был диагностирован до достижения 55 лет.

Это вызывает тревогу, поскольку обычно системное воспаление, которое является фактором многих болезней, включая онкологические, возникает в более позднем возрасте. Однако ускоренное старение приводит к тому, что болезни "молодеют".

Проблема заключается не только в генетических нарушениях. Огромное значение имеет образ жизни и воздействие окружающей среды. Основные факторы, ускоряющие процесс старения, включают алкогольную и наркотическую зависимость, употребление электронных и традиционных сигарет, недостаток физической активности, несбалансированное питание и одиночество.