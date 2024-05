Спрогнозирована цена на нефть до конца года: ценовая динамика будет зависеть от множества факторов

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, предсказывает, что в 2024 году стоимость нефти будет варьироваться между 80 и 100 долларами за баррель. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International