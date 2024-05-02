Спрогнозирована цена на нефть до конца года: ценовая динамика будет зависеть от множества факторов

Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, предсказывает, что в 2024 году стоимость нефти будет варьироваться между 80 и 100 долларами за баррель. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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По его словам, множество факторов повлияет на колебание цен, однако он считает текущую стоимость нефти адекватной и подчеркивает отсутствие дефицита на рынке, который находится в сбалансированном состоянии.

На фоне этих обстоятельств на последнем собрании ОПЕК+ было принято решение сохранить действующие объемы добычи на второй квартал следующего года.

Цены на нефть марки Brent в марте стабилизировались около 85 долларов за баррель, но к концу месяца начали расти, достигнув 4 апреля отметки в 91 доллар, что стало максимальным значением с октября 2023 года.