Безглютеновые батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: вместо сахара финики меджул
Батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: рецепт без глютена
1:21
Предлагаем вам рецепт вкусных безглютеновых батончиков с миндальным маслом и шоколадной крошкой. В качестве подсластителя используются финики меджул, богатые питательными веществами.
Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3/4 стакана миндального масла
- 1/2 стакана замоченных фиников
- 1/3–1/2 стакана шоколадной стружки
- 1/4 стакана миндального молока
- 1/4 стакана яблочного пюре
- 1/2 стакана овсяной муки
- 1,5 чайной ложки пищевой соды
- 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 150 градусов. Слегка смажьте форму маслом.
- В средней миске замочите финики в горячей воде. Дайте финикам настояться 10 минут, затем слейте воду.
- С помощью кухонного комбайна или блендера измельчите финики, миндальное масло и яблочное пюре. Медленно добавьте молоко в смесь и продолжайте взбивать.
- Добавьте в смесь на третьем этапе овсяную муку, пищевую соду, ваниль и соль.
- Добавьте шоколадную стружку. Вылейте тесто в форму, затем посыпьте шоколадной стружкой. Выпекайте 25–27 минут.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Безглютеновые пряные батончики с тыквой