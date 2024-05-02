Безглютеновые батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: вместо сахара финики меджул

Батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: рецепт без глютена

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусных безглютеновых батончиков с миндальным маслом и шоколадной крошкой. В качестве подсластителя используются финики меджул, богатые питательными веществами.

Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3/4 стакана миндального масла

1/2 стакана замоченных фиников

1/3–1/2 стакана шоколадной стружки

1/4 стакана миндального молока

1/4 стакана яблочного пюре

1/2 стакана овсяной муки

1,5 чайной ложки пищевой соды

1,5 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. Слегка смажьте форму маслом. В средней миске замочите финики в горячей воде. Дайте финикам настояться 10 минут, затем слейте воду. С помощью кухонного комбайна или блендера измельчите финики, миндальное масло и яблочное пюре. Медленно добавьте молоко в смесь и продолжайте взбивать. Добавьте в смесь на третьем этапе овсяную муку, пищевую соду, ваниль и соль. Добавьте шоколадную стружку. Вылейте тесто в форму, затем посыпьте шоколадной стружкой. Выпекайте 25–27 минут.