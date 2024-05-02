Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Арефьев: банки зарабатывают, а россияне не могут взять ипотеку
Страховщик Chubb: ущерб по мосту в Балтиморе не является чрезмерным
В салоне автомобиля стало неприятно пахнуть: есть 3 способа решения проблемы
Эксперты ответили, почему кошка спит с хозяином
Американские ученые выяснили, почему рак постоянно молодеет
Врач Мухина предупреждает о рисках, связанных с татуировками для здоровья
Как избавить от колорадских жуков
Что эффективнее для формирования стройной фигуры: прогулки или бег
"Яндекс Недвижимость": цены на российские новостройки начали расти
Безглютеновые батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: вместо сахара финики меджул

Батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: рецепт без глютена

1:21
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусных безглютеновых батончиков с миндальным маслом и шоколадной крошкой. В качестве подсластителя используются финики меджул, богатые питательными веществами.

Батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: рецепт без глютена
Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3/4 стакана миндального масла
  • 1/2 стакана замоченных фиников
  • 1/3–1/2 стакана шоколадной стружки
  • 1/4 стакана миндального молока
  • 1/4 стакана яблочного пюре
  • 1/2 стакана овсяной муки
  • 1,5 чайной ложки пищевой соды
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 150 градусов. Слегка смажьте форму маслом.
  2. В средней миске замочите финики в горячей воде. Дайте финикам настояться 10 минут, затем слейте воду.
  3. С помощью кухонного комбайна или блендера измельчите финики, миндальное масло и яблочное пюре. Медленно добавьте молоко в смесь и продолжайте взбивать.
  4. Добавьте в смесь на третьем этапе овсяную муку, пищевую соду, ваниль и соль.
  5. Добавьте шоколадную стружку. Вылейте тесто в форму, затем посыпьте шоколадной стружкой. Выпекайте 25–27 минут.
Безглютеновые пряные батончики с тыквой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
"Яндекс Недвижимость": цены на российские новостройки начали расти
Что эффективнее для формирования стройной фигуры: прогулки или бег
Адвокат Канатан полагает, что Россия не станет вмешиваться в экстрадицию Промеса
Буйнов высказался о смерти Юдашкина: "Мы начинали в одно время"
Названы лучшие города для экскурсионного отдыха в России
5 причин почему ваша кошка кладет лапы вам на лицо
Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель
Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия ММКФ
Из-за правил маркировки икра в России подорожает на 15%
Врач Терентьева: самыми полезными ягодами считаются черника, голубика и клюква
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников