Певец Александр Буйнов почтил память модельера Валентина Юдашкина: "Год без Вали"

Певец Александр Буйнов посвятил свой пост памяти умершего год назад Валентина Юдашкина.
Буйнов опубликовал в своём "Инстаграме*" фото в компании модельера Валенина Юдашкина, который умер от онкологического заболевания 2 мая 2023 года.
"Год без Вали", — написал артист под фото, рассказав, что едет для возложения цветов к его мемориалу.
Певец рассказал, что все его концертные костюмы содавал Юдашкин.
"Мы начинали в одно время: я — на сцене, Валя — в мире моды", — поведал Буйнов.
Он охарактеризавал артиста как доброго и отзывчивого человека.
"Тяжело, особенно тяжело, когда уходят близкие сердцу друзья, которых и так очень мало. Вечная тебе память, мой дорогой друг!" — написал артист.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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