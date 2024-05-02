Певец Александр Буйнов почтил память модельера Валентина Юдашкина: "Год без Вали"

Буйнов высказался о смерти Юдашкина: "Мы начинали в одно время"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов посвятил свой пост памяти умершего год назад Валентина Юдашкина.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public domain

Буйнов опубликовал в своём "Инстаграме*" фото в компании модельера Валенина Юдашкина, который умер от онкологического заболевания 2 мая 2023 года.

"Год без Вали", — написал артист под фото, рассказав, что едет для возложения цветов к его мемориалу.

Певец рассказал, что все его концертные костюмы содавал Юдашкин.

"Мы начинали в одно время: я — на сцене, Валя — в мире моды", — поведал Буйнов.

Он охарактеризавал артиста как доброго и отзывчивого человека.

"Тяжело, особенно тяжело, когда уходят близкие сердцу друзья, которых и так очень мало. Вечная тебе память, мой дорогой друг!" — написал артист.

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