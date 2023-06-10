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Дочь Валентина Юдашкина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу: "Сделаю всё, чтобы ты гордился мной"

1:02
Шоу-бизнес

Единственная наследница российского модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу.

Дочь Валентина Юдашкина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу: "Сделаю всё, чтобы ты гордился мной"
Фото: eg.ru

Напомним, 2 мая от продолжительной борьбы с онкологией скончался известный кутюрье Валентин Юдашкин. Сегодня 40 дней как он ушёл из жизни. К этой дате его дочь Галина приурочила пост в своём личном блоге, в котором обратилась к своему отцу. В нём она рассказала о последнем обещании, которое дала модельеру.

"Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю. Хочу поднять трубку, позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю всё, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день", — написала Галина Юдашкина.

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Пока все дома (24.12.2006) Валентин Юдашкин
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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