Единственная наследница российского модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу.

Напомним, 2 мая от продолжительной борьбы с онкологией скончался известный кутюрье Валентин Юдашкин. Сегодня 40 дней как он ушёл из жизни. К этой дате его дочь Галина приурочила пост в своём личном блоге, в котором обратилась к своему отцу. В нём она рассказала о последнем обещании, которое дала модельеру.

"Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю. Хочу поднять трубку, позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю всё, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день", — написала Галина Юдашкина.