Адвокат сомневается, что Россия может повлиять на экстрадицию Промеса

Адвокат Канатан полагает, что Россия не станет вмешиваться в экстрадицию Промеса

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно мнению адвоката Керема Канатана, Россия не окажет влияния на процесс экстрадиции футболиста "Спартака" Квинси Промеса в Нидерланды.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам эксперта, здесь может сыграть роль фактор денег и возможное российское вмешательство, но только в случае, если на это обратят внимание СМИ.

"В этой ситуации деньги могут сыграть свою роль, как и возможное российское вмешательство. Вопрос заключается в том, произойдет ли это на фоне большого внимания средств массовой информации", — сказал Канатан в беседе с Sportnieuws.nl.

Адвокат привёл примеры случаев, когда экстрадиции были отклонены, что привело к негативным последствиям для отношений между государствами.

Ранее было объявлено закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае. Прокуратура Нидерландов прокомментировала это закрытие. В настоящее время футболист ожидает решения о своей экстрадиции в Нидерланды.

Футболисту было вынесено приговор в шести годах тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годах тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата. Следует отметить, что апелляция Промеса будет рассмотрена судом Амстердама 20 сентября.